Александр Кокорин
РПЛ
Футбол
Борис Ротенберг
Зенит
Сочи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Зенит #Сочи #Борис Ротенберг

Борис Ротенберг: «Я с Сашей на связи. Мы ждем его в «Сочи»

03 февраля 2020, 14:30

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал «Спорт-Экспрессу» комментарий по ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. 

Контекст, если пропустили: 

  • «Сочи» объявил, что Кокорин переходит к ним в аренду.
  • Кокорин в ответ заявил, что уходить не хочет и сыграл за «Зенит» два товарищеских матча.
  • Руководство «Зенита» за неподчинение отправило Кокорина в «Зенит-2». Он не поехал с первой командой на второй сбор в Испании, зато уехал на сбор «Зенит-2» в Турцию.

Вот что сказал Ротенберг: 

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже». 

Еще по теме
ФИФА впервые назначила женщин главными арбитрами матчей отбора ЧМ по футболу
Арсен Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро
Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Кокорин
#РПЛ
#Футбол
#Зенит
#Сочи
#Борис Ротенберг