Борис Ротенберг
РПЛ
Локомотив
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
вчера, 16:17
35-летний защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжит выступать за клуб до 2022 года.
- Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года, за это время он выиграл пять трофеев с клубом.
- Последний матч он проводил 5 декабря 2018 года на Кубок России против «Рубина» и был заменен в начале из-за травмы.
- Он повредил крестообразные связки, перенес операцию, а затем еще одну.
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