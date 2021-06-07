Борис Ротенберг
РПЛ
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Борис Ротенберг #РПЛ #Локомотив

«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го

вчера, 16:17

35-летний защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжит выступать за клуб до 2022 года.

  • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года, за это время он выиграл пять трофеев с клубом.
  • Последний матч он проводил 5 декабря 2018 года на Кубок России против «Рубина» и был заменен в начале из-за травмы.
  • Он повредил крестообразные связки, перенес операцию, а затем еще одну.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Борис Ротенберг
#РПЛ
#Локомотив