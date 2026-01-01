Владимир Федотов

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РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга
#Крылья Советов
«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
#Владимир Федотов
«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте
#Оренбург
Сюрпризы 1 тура РПЛ: чудовищная неточность ЦСКА, почти половина голов головой, первая желтая карточка тренеру
#РПЛ
Жене тренера звонят анонимы, в слитой переписке оскорбили вратаря. Что за ужас происходит в «Оренбурге»
#Оренбург