Синиша Михайлович

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Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
«Теперь я часто плачу. Это даже приятно». Тренер «Болоньи» за год победил лейкемию и коронавирус
#Синиша Михайлович
«Спортинг» уволил тренера через девять дней. Тот пошел в суд за деньгами
#Спортинг Лиссабон
Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»
#Синиша Михайлович