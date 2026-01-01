Синиша Михайлович

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Футбол
Михайлович рассказал, что лежал в больнице под именем 69-летнего бездомного
#Синиша Михайлович
Футбол
«Спортинг» заплатил 3 миллиона Михайловичу, который возглавлял клуб 9 дней
#Синиша Михайлович