Андреа Пирло

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Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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#Ювентус
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Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
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#Андреа Пирло
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Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
#Андреа Пирло