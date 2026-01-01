Андреа Пирло

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Футбол
Пирло ушел из «Ювентуса»
#Андреа Пирло
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» в Суперкубке Италии. Это первый трофей в тренерской карьере Пирло
#Ювентус
Футбол
Игуаин покинет «Ювентус». Об этом сказал Пирло
#Гонсало Игуаин
Футбол
«Ювентус» принял решение об увольнении Сарри еще до вылета из Лиги чемпионов
#Маурицио Сарри
Футбол
Андреа Пирло – новый главный тренер «Ювентуса»
#Андреа Пирло
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Футбол
Пирло возглавил молодежку «Ювентуса»
#Андреа Пирло