Дмитрий Соловьев

Дата рождения
18 июля 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2014 г.
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Фигурное катание
«Спит большую часть свободного времени». Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы
#Дмитрий Соловьев
Фигурное катание
Суд на 30 суток арестовал мужчину, который избил фигуриста Соловьева. Он признал вину и готов возместить ущерб
#Дмитрий Соловьев
Фигурное катание
Фигурист Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Об этом рассказала его жена
#Дмитрий Соловьев
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Фигурное катание
Фигурист Соловьев госпитализирован после драки в Москве. У него тяжелая травма головы
#Дмитрий Соловьев