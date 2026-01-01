Дмитрий Соловьев

Дата рождения
18 июля 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2014 г.
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Фигурист Соловьев избит в драке – подробности: заступался за девушек, ударился головой, сейчас находится в больнице
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#Дмитрий Соловьев
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