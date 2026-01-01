Евгений Рылов

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Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
Водные виды
Британский пловец после победы Рылова сказал о «допинг-программе». ОКР ответил заявлением о «старой шарманке»
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Пловец Евгений Рылов взял второе золото на Олимпиаде-2020. Он установил олимпийский рекорд
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
Впервые за 25 лет Россия взяла золото Олимпиады в плавании. Его принес Рылов
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер
#Евгений Рылов