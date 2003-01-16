Диана Дэвис

Дата рождения
16 января 2003 г.
Инфо
Дочь тренера Этери Тутберидзе
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
#Чемпионат России по фигурному катанию