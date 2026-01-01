Дензел Дюмфрис

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Футбол
Джеко и Дюмфрис из ПСВ перешли в «Интер»
#Интер
Футбол
Дюмфрис признан лучшим игроком матча Голландия – Австрия. Он забил во второй игре подряд
#Дензел Дюмфрис
Футбол
Защитник Дюмфрис забил за Голландию во втором матче Евро-2020 подряд
#Дензел Дюмфрис
Футбол
Дюмфрис стал лучшим игроком матча Голландия – Украина. Он забил победный гол
#Евро-2020