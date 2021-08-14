Интер
Серия А
Эдин Джеко
Дензел Дюмфрис
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#Интер #Эдин Джеко #Серия А #Дензел Дюмфрис

Джеко и Дюмфрис из ПСВ перешли в «Интер»

вчера, 23:12

14 августа «Интер» объявил о двух трансфах.

1. Эдин Джеко. Это его второй итальянский клуб. За «Рому» Джеко выступал с сезона-2015/16.

Transfermarkt говорит, что Джеко перешел на правах свободного агента.

2. Дензел Дюмфрис: 25-летний правый защитник из ПСВ. По данным Transfermarkt, «Интер» заплатил за него 12,5 млн евро.

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Источник:
официальный сайт «Интера»
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