Дензел Дюмфрис
Евро-2020
Нидерланды
Австрия
Дюмфрис признан лучшим игроком матча Голландия – Австрия. Он забил во второй игре подряд
час назад
Сборная Голландия победила Австрию в матче второго тура Евро-2020 группы С. Защитник Дензел Дюмфрис забил второй гол команды.
- Это его второй гол на Евро-2020. Первый – в ворота Украины (3:2). Тогда Дюмфрис тоже стал лучшим игроком матча.
- Столько же он забил за 30 матчей этого сезона за ПСВ в чемпионате Голландии.
- Дюмфрис стал вторым голландцем, который забил в двух стартовых матчах Евро. Первым был Рууд ван Нистелрой.
История о Дензеле Дюмфрисе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Сыграл два товарищеских матча (официальными они не были) за сборную Арубы (из этой страны его родители), причем забил гол мощным дальним ударом. Тогда ему было 17 лет, но позже он получил вызов в молодежку Голландии, а вскоре стал финалистом Лиги наций с главной командой.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые