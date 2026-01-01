Дарья Касаткина

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Теннис
На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге
#WTA
Теннис
Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на Олимпиаде. Кузнецова отказалась от участия из-за травм
#Олимпиада-2020
Футбол
«Алания» оштрафовала своего игрока за оскорбления Касаткиной из-за вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ
Теннис
«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ