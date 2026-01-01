Мэнни Пакьяо

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Конор подерется с Пакьяо. Ага, в боксе
#Конор Макгрегор
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Пакьяо – чемпион мира в 40 лет. Побил Турмана, который еще не проигрывал в карьере
#Мэнни Пакьяо