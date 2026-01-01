Мэнни Пакьяо

Лента
Материалы
Новости
Бокс
Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру после выдвижения на пост президента Филиппин
#Мэнни Пакьяо
Бокс
🇵🇭 «Хочу помочь своему народу». Пакьяо после поражения от Угаса рассказал о планах стать президентом Филиппин
#Мэнни Пакьяо
Бокс
Конор анонсировал боксерский поединок с Пакьяо
#Конор Макгрегор