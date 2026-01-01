Флойд Мейвезер

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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Ого какой чемпион из бокса: бил по яйцам Мейвезера, устраивал массовую драку и напугал парня за критику в инсте
#Заб Джуда
На историю бокса повлияла телевойна HBO и Showtime. Из-за нее Цзю не подрался с Мейвезером, а Майк Тайсон заработал 120 млн
#бокс
Дочь Мейвезера с ножом напала на бывшую девушку своего парня. Она под арестом
#Флойд Мейвезер
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер