Энди Руис-младший

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Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями
#Хабиб Нурмагомедов
Джошуа обещал срубить Руиса, как дерево. В итоге бегал весь поединок и добился победы благодаря судьям
#Энтони Джошуа
Арену для боя Джошуа – Руис строили полтора месяца. Предусмотрели все, но не дождь
#бокс