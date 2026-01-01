Кентен Фийон-Майе

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Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира
#Александр Логинов