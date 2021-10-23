Bellator 269

Дата проведения
23 октября 2021 г.
Место проведения
ВТБ-Арена, Москва
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Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
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