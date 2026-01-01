Детройт (б)

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Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Бруклин» объявил о переходе Блэйка Гриффина. Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта
#Блэйк Гриффин
Баскетбол
Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта
#Блэйк Гриффин
Баскетбол
У одного игрока «Детройта» положительный тест на коронавирус
#Кристиан Вуд