У одного игрока «Детройта» положительный тест на коронавирус

Клуб официально сообщил об этом, но не назвал имени баскетболиста. По данным журналиста The Athletic и баскетбольного инсайдера Шэмса Чарании, положительный тест принадлежит центровому Кристиану Вуду.

Чарания также сообщил, что у Вуда нет никаких симптомов, и он чувствует себя хорошо.