Детройт (б)

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Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан
#Малик Монк