Даллас

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Баскетбол
«Даллас» во втором сезоне подряд вылетел от «Клипперс». На этот раз – в седьмом матче
#НБА
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
Баскетбол
Хардуэй установил антирекорд «Далласа» по промахам. У его отца такой же антирекорд во всей НБА
#Тим Хардуэй
Хоккей
Радулов забросил победную шайбу в овертайме. Худобин – первая звезда игры с «Вегасом»
#Даллас
Хоккей
Радулов стал первой звездой игры с «Колорадо»
#Александр Радулов
Футбол
МЛС отстранила вратаря «Далласа» из-за обвинений в домашнем насилии
#МЛС