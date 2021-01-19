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#Тим Хардуэй #НБА #баскетбол #Даллас

Хардуэй установил антирекорд «Далласа» по промахам. У его отца такой же антирекорд во всей НБА

4 часа назад

«Даллас» проиграл «Торонто» (93:116), а его форвард Тим Хардуэй-младший не реализовал ни один из 12 бросков. Это худший результат в истории клуба.

Его отец установил такой же антирекорд в НБА в 1991 году. Тим Хардуэй, играя за «Голден Стэйт», не набрал ни одного очка после 17 бросков. Это худший результат в истории турнира.

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