Зайон Уильямсон

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Баскетбол
«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории
#НБА
Футбол
Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года
#НБА
Баскетбол
Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА
#НБА
Баскетбол
Зайон набрал 20+ очков в десяти матчах подряд. Это рекорд НБА для 19-летних игроков
#Зайон Уильямсон
Баскетбол
Обама приехал посмотреть на игру Уильямсона, а тот травмировался на 1-й минуте
#Зайон Уильямсон