Обама приехал посмотреть на игру Уильямсона, а тот травмировался на 1-й минуте

18-летний Зайон Уильямсон – главный фаворит драфта НБА в 2019 году. Сейчас он играет за университет Дьюк, но уже всех впечатляет. Его хвалит Леброн Джеймс, а игроки «Голден Стэйт» обсуждают игру Уильямсона в раздевалке.

Самый дешевый из доступных билетов на матч NCAA между университетами Северной Каролины и Дьюк стоил 2500 долларов. Одной из причин называют участие Уильямсона, но уже на первой минуте игры Зайон получил травму.

На матче присутствовал бывший президент США Барак Обама. Он уже поддержал баскетболиста: «Зайон Уильямсон – выдающийся молодой человек и баскетболист. Желаю, чтобы он поскорее поправился».