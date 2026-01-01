Руди Гобер

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Главный кадр финала Олимпиады. Лидер баскетбольной Франции сидит и плачет – он смазал семь штрафных
#Руди Гобер
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
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#коронавирус
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В спорте шутят над коронавирусом. Смешно и не очень
#Криштиану Роналду
Гобер смеялся над мерами против коронавируса, а теперь сам им заболел
#Руди Гобер