Руди Гобер

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Баскетбол
Баскетболисту Гоберу угрожали смертью, когда он заболел коронавирусом
#Руди Гобер
Баскетбол
Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса
#Донован Митчелл
Баскетбол
У одного игрока «Детройта» положительный тест на коронавирус
#Кристиан Вуд
Баскетбол
НБА официально остановила сезон. Коронавирус обнаружили у Руди Гобера
#НБА