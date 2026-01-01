Джоэл Эмбиид

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Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
Эмбиид бунтует против «Филадельфии»: открыто критикует игру, а фанаты свистят и оскорбляют
#Джоэл Эмбиид
Звезды НБА подрались на площадке, а потом устроили шоу из подколов и оскорблений
#Джоэл Эмбиид