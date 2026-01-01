Джоэл Эмбиид

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Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Эмбиид и Симмонс пропустят Матч всех звезд НБА, потому что их барбер заразился коронавирусом
#Матч всех звезд НБА-2021
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
#НБА