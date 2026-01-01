Джимми Батлер

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Батлер имитировал травму глаза в матче НБА. Сказал, что брал советы у актера Уолберга 👀
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#Джимми Батлер
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В 13 лет мать выгнала Батлера из дома – а он стал звездой Востока. Дерзит, продает кофе, дружит со звездами и тащит «Майами»
#Джимми Батлер
НБА запрещает самурайские повязки из-за их опасности. С этим что-то не так
#НБА
Батлер однажды сказал, что никогда не наденет майку «Майами». Угадайте, куда он перешел?
#Джимми Батлер
Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел
#НБА
#НБА