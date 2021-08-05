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Легкая атлетика: Допинг
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Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 15:50
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
03 августа 2021, 14:21
Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 22:35
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 19:40
Упасть на старте и все равно выиграть финиш – героические полтора километра от бегуньи из Нидерландов
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 10:20
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
1
#Зенит
30 июля 2021, 08:05
1
Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
1
#Шакарри Ричардсон
21 июля 2021, 15:50
1
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
23 февраля 2021, 23:29
#
новости
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
08 августа 2021, 19:18
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
07 августа 2021, 15:59
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
06 августа 2021, 18:13
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
05 августа 2021, 09:00
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
01 августа 2021, 15:50
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
01 августа 2021, 08:16
Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд
31 июля 2021, 16:07
«Мы не запасные, а потенциальные призеры». 10 нигерийцев вышли на протесты после их отстранения из-за ошибки по допинг-контролю
31 июля 2021, 09:00
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
#Кения
03 июля 2019, 16:00
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
#Олимпиада-2020
06 июля 2021, 20:06
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
#кино
06 ноября 2020, 19:35
Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо
#Хэллах Сидибе
27 октября 2020, 11:20
«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты
25
#политика
13 августа 2020, 15:57
25
Почему спортсмены кусают медали после побед
3
#Легкая атлетика
25 августа 2020, 12:18
3
Глава белорусской легкой атлетики покритиковал Лукашенко, назвал себя предателем и попал в больницу с нервным срывом
#политика
21 августа 2020, 19:00
Американец побил рекорд Болта на 200-метровке. Но оказалось, что он пробежал 185 метров
#Легкая атлетика
10 июля 2020, 14:30
Слуцкий оплатил лечение волгоградскому тренеру, увидев его интервью
#Леонид Слуцкий
17 июня 2020, 15:10
Как быть в тонусе – советы от главы Twitter. Он говорит о ледяных ваннах и приеме пищи один раз в день
#Джек Дорси
08 апреля 2020, 21:58
Лучшее празднование мирового рекорда – объятия с мамой на трибунах ❤️
#Арман Дюплантис
09 февраля 2020, 01:10
Кроссовки правда улучшают скорость бега? Почему их запрещают? А рекорд в марафоне – обман?
#Элиуд Кипчоге
07 февраля 2020, 18:55
Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
#Павел Колобков
15 января 2020, 20:36
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
10 декабря 2019, 13:16
Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
#Элиуд Кипчоге
12 октября 2019, 12:07
Нагорный – чемпион мира. Он шел к этому титулу 4 года
#Никита Нагорный
11 октября 2019, 21:08
Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
#Альберто Саласар
02 октября 2019, 15:19
Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
#Мария Ласицкене
01 октября 2019, 11:56
Бунт в легкой атлетике. Наши спортсмены гонят в отставку руководство и признают проблему допинга
#Легкая атлетика
11 июня 2019, 13:51