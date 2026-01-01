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Легкая атлетика: Допинг
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Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию
#Олимпиада-2020
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
#Олимпиада-2020
Упасть на старте и все равно выиграть финиш – героические полтора километра от бегуньи из Нидерландов
#Олимпиада-2020
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
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#Зенит
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Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
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#Шакарри Ричардсон
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Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
#
новости
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд
«Мы не запасные, а потенциальные призеры». 10 нигерийцев вышли на протесты после их отстранения из-за ошибки по допинг-контролю
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
#Кения
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
#Олимпиада-2020
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
#кино
Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо
#Хэллах Сидибе
«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты
25
#политика
25
Почему спортсмены кусают медали после побед
3
#Легкая атлетика
3
Глава белорусской легкой атлетики покритиковал Лукашенко, назвал себя предателем и попал в больницу с нервным срывом
#политика
Американец побил рекорд Болта на 200-метровке. Но оказалось, что он пробежал 185 метров
#Легкая атлетика
Слуцкий оплатил лечение волгоградскому тренеру, увидев его интервью
#Леонид Слуцкий
Как быть в тонусе – советы от главы Twitter. Он говорит о ледяных ваннах и приеме пищи один раз в день
#Джек Дорси
Лучшее празднование мирового рекорда – объятия с мамой на трибунах ❤️
#Арман Дюплантис
Кроссовки правда улучшают скорость бега? Почему их запрещают? А рекорд в марафоне – обман?
#Элиуд Кипчоге
Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
#Павел Колобков
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
#Элиуд Кипчоге
Нагорный – чемпион мира. Он шел к этому титулу 4 года
#Никита Нагорный
Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
#Альберто Саласар
Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
#Мария Ласицкене
Бунт в легкой атлетике. Наши спортсмены гонят в отставку руководство и признают проблему допинга
#Легкая атлетика