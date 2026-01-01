Алла Пугачева

Дата рождения
15 апреля 1949 г.
Инфо
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса, телеведущая
Лента
Материалы
20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую
#музыка
11 необычных песен Аллы Пугачевой
#Алла Пугачева
История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
#Алла Пугачева
Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню
#Евровидение