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Торпедо
Москва
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torpedo.ru/
Страна
Россия
Стадион
им. Э.А.Стрельцова
Тренер
Сергей Игнашевич
С. Игнашевич
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М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая, 22:48
Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе
#Игорь Акинфеев
05 августа 2019, 16:36
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя
#Резиуан Мирзов
26 апреля 2019, 13:36