Кубок Дэвиса

Дата основания
1900 г.
Наиболее титулованная сборная
США (32)
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Теннис
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года
#Кубок Дэвиса
Теннис
🎾 Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет там с Германией
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса и сыграет там со Швецией
#Кубок Дэвиса