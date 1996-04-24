Эшли Барти

Дата рождения
24 апреля 1996 г.
Достижения
Победительница 3 турниров Большого шлема в одиночном разряде
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Новости
Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Барти выиграла женский Australian Open. Это ее третий титул на турнирах «Большого шлема» 🏆
#Эшли Барти
Разное
В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Теннис
Барти победила на «Уимблдоне» в женском одиночном разряде 🎾
#Эшли Барти