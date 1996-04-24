Эшли Барти

Дата рождения
24 апреля 1996 г.
Достижения
Победительница 3 турниров Большого шлема в одиночном разряде
Лента
Материалы
Новости
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
#Эшли Барти