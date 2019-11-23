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Страсбур
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Сайт
www.rcstrasbourgalsace.fr/
Страна
Франция
Стадион
Стад де ла Мено
Тренер
Тьерри Лоре
Т. Лоре
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Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Нападающий «ПСЖ» сделал главный промах года, а потом назвал это позором
#ПСЖ
08 апреля 2019, 12:01