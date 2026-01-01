Станислав Крицюк

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Футбол
Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
#Россия
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Футбол
Крицюк – игрок «Зенита». Контракт подписан по схеме 1+1
#Станислав Крицюк
Футбол
Русский вратарь Крицюк перешел в «Белененсеш»
#Станислав Крицюк