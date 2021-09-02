Крицюк – игрок «Зенита». Контракт подписан по схеме 1+1

Вратарь Станислав Крицюк официально стал игроком «Зенита». Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Крицюка был «Жил Висенте», куда он перешел свободным агентом в июле 2021 года. До этого Крицюк играл за «Белененсеш». Его единственным клубом из России был «Краснодар».

Крицюку 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. «Зенит» показал такую презентацию Крицюка.