Станислав Крицюк
РПЛ
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Станислав Крицюк #РПЛ #Зенит

Крицюк – игрок «Зенита». Контракт подписан по схеме 1+1

02 сентября, 14:22

Вратарь Станислав Крицюк официально стал игроком «Зенита». Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Крицюка был «Жил Висенте», куда он перешел свободным агентом в июле 2021 года. До этого Крицюк играл за «Белененсеш». Его единственным клубом из России был «Краснодар».

Крицюку 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. «Зенит» показал такую презентацию Крицюка.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Зенита»
Еще по теме
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Станислав Крицюк
#РПЛ
#Зенит