Станислав Крицюк
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Зенит
Крицюк – игрок «Зенита». Контракт подписан по схеме 1+1
02 сентября, 14:22
Вратарь Станислав Крицюк официально стал игроком «Зенита». Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.
Последним клубом Крицюка был «Жил Висенте», куда он перешел свободным агентом в июле 2021 года. До этого Крицюк играл за «Белененсеш». Его единственным клубом из России был «Краснодар».
Крицюку 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. «Зенит» показал такую презентацию Крицюка.
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