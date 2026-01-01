Станислав Крицюк

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«Зенит» взял Крицюка за €2 млн, хотя два месяца назад мог бы бесплатно. Почему так? Это точно ошибка?
#Зенит
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
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#Нану
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