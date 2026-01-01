София Позднякова

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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
#Олимпиада-2020
Фехтование
🇷🇺 🥇🥈 Позднякова выиграла золото Олимпиады в фехтовании, Великая взяла серебро
#Олимпиада-2020
Фехтование
Позднякова и Великая встретятся в финале Олимпиады по фехтованию. На предыдущих ОИ тоже был русский финал
#Олимпиада-2020