Юлия Ступак

Дата рождения
21 января 1995 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2022 г.
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Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души
#Юлия Ступак
Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи
#Вероника Степанова
«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль
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#Юлия Ступак
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