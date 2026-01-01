Иван Якимушкин

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Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам
#Лыжные гонки