Анастасия Смирнова

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Фристайл
Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉
#Анастасия Смирнова
Лыжные гонки
🏅Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле
#ЧМ-2021 (фристайл)