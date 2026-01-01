Skate America

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Международный турнир по фигурному катанию
Дата основания
1979 г.
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Фигурное катание
Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Чжоу – лидер Гран-при США после короткой программы. Тарасова/Морозов идут первыми у пар
#фигурное катание