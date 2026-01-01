Россия (теннис)

Дата дебюта
1962 г. (как сборная СССР)
Достижения
2-кратный победитель Кубка Дэвиса
Лента
Новости
Теннис
🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP
#Кубок ATP
Теннис
🎾 Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет там с Германией
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса и сыграет там со Швецией
#Кубок Дэвиса