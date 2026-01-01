Дмитрий Медведев

Дата рождения
14 сентября 1965 г.
Факт
Президент России в 2008-2012 гг.
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#Дмитрий Медведев
Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой
#Дмитрий Медведев
Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию
#Лига чемпионов